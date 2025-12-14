巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１３日、来季の飛躍へ打撃改革に乗り出していることを明かした。３年目の今季は２９試合の出場にとどまり、打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と苦戦。逆襲を期して阪神・森下やロッテ・西川らが通う都内の野球トレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ」での練習を今オフから開始。「いろんなことを知りたかったですし、何かを大きく変えないとほんとにこのまま野球人生が終わってしまうという思いがあっ