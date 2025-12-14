◇ＦＩＦＡチャレンジ杯フラメンゴ２―０ピラミッズＦＣ（１３日・ドーハ）【ドーハ（カタール）１３日＝金川誉】インターコンチネンタル杯決勝でパリＳＧと対戦するチームを決めるチャレンジ杯が行われ、南米王者のフラメンゴ（ブラジル）がアフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）に２―０と勝利した。欧州王者と南米王者がぶつかる決勝は、１７日に行われる。フラメンゴは前半２４分、ウルグアイ代表ＭＦデ・アラスカエ