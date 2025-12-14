▼2着レッドバリエンテ（西村淳）悔しい。ここまで仕上げてくれたスタッフをリスペクトしている。次は頑張りたい。▼3着ジューンテイク（藤岡）今日はスタートを出て、縦長の展開だったので外から動くことができた。▼4着シンハナーダ（鮫島駿）勝ち馬を見ながら折り合いをつけて運んだ。4角で内からトモをぶつけられて、それが痛かった。▼5着メリオーレム（武豊）ためる競馬をしてラストはよく伸びてくれた。このクラス