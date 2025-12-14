出世レースの2歳1勝クラスは4番人気コロナドブリッジ（牡＝庄野、父ベンバトル）が逃げ切りV。ゴール前は迫る良血ベレシートを半馬身差しのいで2勝目を飾った。C・デムーロは「スタートも速く、出たなりで道中リズム良く行けた。いい瞬発力があるし、素質もある」と高評価。庄野師は「クリスチャン（デムーロ）は“グッドホース”と。口向きに難しいところがあり1、2コーナーでかんでいた。そのあたりをこれから修正していきた