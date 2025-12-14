1番人気ランスオブカオス（牡3＝奥村豊、父シルバーステート）が好位直後からしぶとく抜け出し、2番人気ワールズエンドとの追い比べを制した。4月のチャーチルダウンズC以来となる3勝目に導いた吉村は「前回より状態は良かった。もうひと絞りできれば、もう少し動けるところがありそう」と上積みを強調。奥村豊師は「賞金を加算して来春につなげる目標がかなって、ひと安心ですね」と勝利をかみしめた。今後はスポニチ賞京都金