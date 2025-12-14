2番手追走の8番人気プレセピオ（牝＝笹田、父パドトロワ）がしぶとく脚を使って押し切った。富田は「坂が上ってからもうひと踏ん張りしてくれて、根性がある馬。いいタイミングで乗せてもらった」と笑顔。引き続き同距離のフィリーズレビュー（3月7日、阪神）を視野に調整を進める。1番人気の白毛マルガは後方から末脚勝負に徹したが3着。武豊は「うまく折り合えたし、伸びたままゴールできたのは良かった」と振り返り、須貝