阪神が主催するファンクラブ会員限定イベント「クリスマスプレミアムパーティー２０２５」が１３日、大阪市内で開催され、昼の部に及川雅貴投手（２４）、木浪聖也内野手（３１）、夜の部に岩崎優投手（３４）、村上頌樹投手（２７）が参加した。岩崎は退団が決まったデュプランティエを惜別しつつ、来季の対戦を熱望した。一報を耳にし、「（思い出は）もちろんあります。来年も一緒にやれたら楽しみだなと思っていました」と