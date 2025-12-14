阪神から自由契約になっていたジョン・デュプランティエ投手（31）の退団が13日、決まった。竹内孝行球団副本部長が兵庫県西宮市内の球団事務所で取材対応し「続けてきた契約交渉を終了したので報告します」と引き留めに失敗したことを明かした。かねて獲得調査に乗り出していたソフトバンク入りが決定的になった。代理人を通して継続的に話し合いを続けてきたものの、日米球団の争奪戦に発展し、条件面で納得させられなかった