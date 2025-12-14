阪神の津田淳哉投手（２４）が、９日に７１歳で亡くなった大経大時代の恩師、高代延博さんを悼み、来季の活躍で恩返しする決意を強めた。高代さんは津田が大経大４年時の監督だった。阪神、広島などＮＰＢ６球団でコーチを歴任し、経験豊富な恩師から「考えて野球しろ」と口酸っぱく言われ続けてきた。今でも「やみくもにやるのではなくて、もっと考えないと」と当時の言葉をよく思い出す。お見舞いには自身のタオルを持参した