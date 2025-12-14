阪神が主催するファンクラブ会員限定イベント「クリスマスプレミアムパーティー２０２５」が１３日、大阪市内で開催され、昼の部に及川雅貴投手（２４）、木浪聖也内野手（３１）、夜の部に岩崎優投手（３４）、村上頌樹投手（２７）が参加した。及川は来季の目標の一つに「被弾０」を掲げ、球速、球質をともに維持してシーズンを完走することを誓った。若き鉄腕は聖夜を祝うパーティーで大きな誓いを立てた。来季の目標に掲げ