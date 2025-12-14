兵庫県有数の進学校、長田高出身初のプロ野球選手でＤｅＮＡの橋本達弥投手（２５）が１３日、高校時代に名勝負を繰り広げた広島・小園との来季のプロ初対決を誓った。この日、神奈川県横須賀市内で野球教室に参加。「来年は子どもたちにカッコいい姿を見せたい」と話し、“小園斬り”に思いをはせた。「僕がプロに入るきっかけ、運の部分で影響を与えてもらった」。３年夏の兵庫県大会準々決勝で報徳学園と対戦。試合は０−１