甲子園通算40勝を誇る名将で、常総学院元監督の故木内幸男氏を冠した「第13回木内幸男旗少年野球大会」最終日は13日、茨城県取手市の藤代球場で準決勝と決勝を行い、決勝で吉川ウィングスが2―1で都和南野球スポーツ少年団を下して優勝した。吉川ウィングス・安保凱翔主将（5年）は「今のチームでの初めてのタイトルなので、本当に優勝できてうれしい」と声を弾ませた。