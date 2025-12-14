今季まで中日の２軍バッテリーコーチを務めた小田幸平氏（４８）が、来年から独立リーグ・愛媛マンダリンパイレーツで野手コーチに就任することが１３日、発表された。小田氏は２０１４年に引退後、１９、２０年と愛媛で野手コーチ、ヘッドコーチを務め、２１年には三菱重工Ｗｅｓｔでヘッドコーチを務めた後、２２年から今季まで中日で１軍捕手コーチ、２軍バッテリーコーチを務めた。