サウジアラビアで開催されるボクシング興行「ＴＨＥＲＩＮＧＶＮＩＧＨＴＯＦＴＨＥＳＡＭＵＲＡＩ」に向け、４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が１３日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦。シャドーボクシングや、弟・拓真とのマスボクシング、ミット打ちを各１ラウンドずつ行い、準備を整えた。初上陸のサウジ