アトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が１３日、大阪・Ｊ−ＧＲＥＥＮ堺で「明治安田Ｐｒｅｓｅｎｔｓ三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント」に参加。明治安田のＣＭキャラクターを務めるカズは小学３〜６年生の約５０人とミニゲームなどを行った。「子どもたちのエネルギーを頂いた。自分が子ども時代にプロの選手と一緒にプレーしたことを思い出し、その時感じていたことを思いながら