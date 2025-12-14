阪神・及川が大阪市内のホテルで開催された球団主催の「クリスマスプレミアムパーティー」に初参加した。同イベントでファンと交流を深めた左腕は「被弾ゼロ」を誓った。「（今季は）2本とも失投に近い形。そこ（被弾ゼロ）を課題としてやっていきたい」高卒6年目の今季は5月22日の巨人戦でヘルナンデスに同点弾を浴びた。2本目は8月19日の中日戦で岡林相手に被弾。その原因を疲労が蓄積した際の「直球の球速の低下」と分析