阪神5R・新馬戦（芝1800メートル）良血馬がそろった一戦は2番人気ダノンハドソン（牡＝池江、父レイデオロ）が首差の接戦を制した。道中でペースが遅いとみた鞍上C・デムーロが仕掛け、一気に先頭へ。これが勝負の分かれ目となった。鞍上は「直線、物見していたが後ろから馬が来るとハミを取った。息も乱れていなかったので余裕があったのでしょう」と能力の高さを評価した。次走は未定。