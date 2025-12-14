内戦で破壊された建物前に掲げられた新たなシリア国旗＝6日、北部アレッポ【ワシントン共同】米中央軍は13日、X（旧ツイッター）で、過激派組織「イスラム国」（IS）メンバーの待ち伏せ攻撃を受け、シリアで米兵2人と米民間人1人の計3人が死亡したと発表した。ほかに米兵3人も負傷した。襲撃犯は1人で交戦中に死亡した。パーネル国防長官補佐官（広報担当）はXで、米兵は対テロ作戦の支援で、現地の主要指導者と接触する任務中