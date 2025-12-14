歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）が１３日、東京・ＳｈｉｂｕｙａＳａｋｕｒａＳｔａｇｅ４０４ＮｏｔＦｏｕｎｄで、ＴＯＫＹＯＦＭ「東芝ライフスタイルアイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（土曜、後６・００）の公開生放送を行った。リスナーを前にトークを繰り広げたアイナは「公開生放送で囲み取材までしてもらって、３０歳にしてまだまだ、初体験をしてうれしかった」と笑みを浮かべた。今年は「ＮＨ