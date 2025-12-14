来季はＧカラーでＧキラー！？阪神の伊藤将司投手（２９）が１３日、兵庫県三木市で行われた、アドバイザリースタッフを務めるローリングス社主催のトークショーに参加した。来季使用する黒とオレンジの新グラブを披露し、巨人キラーとして復活すると意気込んだ。さらにハワイへの優勝旅行には参加せず、例年より早めに始動することも明かし、キャリアハイの１５勝を目標に掲げた。集まった阪神ファン約６０人の前で、初お披露