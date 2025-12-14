阪神6R・新馬戦（ダート1400メートル）は好発からハナを奪ったメイショウリュウシ（牡＝角田、父リオンディーズ）が逃げ切り、3馬身半差の快勝。岩田康は「追い切りからも素質を感じていた。レースは素直でしたけど、物見するなどまだ余裕があった。強かった」と評価。角田師は「ジョッキーを落としたり、反対手前で走ったり課題はあるけど、素質は高い。上でやっていくためにも気性面がドシッとしてくれたら」と今後の課題を