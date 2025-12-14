中京5R・新馬戦（芝2000メートル）は24年セレクトセールで3億800万円（税込み）で取引されたイベントホライゾン（牡＝池江、父ハービンジャー）が馬群の外から伸びて2馬身差の快勝。騎乗した松山は「早めに人気馬を目がけて仕掛けた。長くいい脚を使ってくれて、最後は馬なりで強かった」と振り返った。全姉に日英でG1を制したディアドラがいる良血。「緩さがあってまだまだ良くなる」と将来性を高く評価した。