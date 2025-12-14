「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」の決勝戦が１３日、東京・日本テレビで行われ、ニッチェが９代目女王に輝いて賞金１０００万円を獲得した。最終決戦は７年ぶり３度目のニッチェ、４年連続４度目のエルフ、２年連続５度目の紺野ぶるま（３９）の三つどもえ。ニッチェはジムを舞台にしたネタで最多３票を獲得して、２票だった他の２組を制した。江上敬子（４１）は「親友とずっと一緒にやってきて優勝ができて