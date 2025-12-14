映画「クライマーズ・ハイ」（２００８年）などでブルーリボン作品賞を３度受賞した日本を代表する映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが８日午前０時３９分に都内の病院で死去していたことが１３日、分かった。７６歳。静岡県出身。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで行う。後日、お別れの会を開く予定。８作品に出演した俳優・役所広司（６９）はこの日、訃報を受け、最後の別れを振り返って盟友を追悼した。役所は