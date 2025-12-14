巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が１３日、Ｇタウンで「ＧＩＡＮＴＳＨＯＭＥＴＯＷＮｆｅｓ２０２５」のトークショーに出演し、先発４枚看板の出現に期待した。今季、チームで２ケタ勝利を挙げたのは１１勝の山崎だけ。来季２年ぶりＶ奪回に向け「１年間計算できるピッチャーが４枚欲しい」とカギを挙げた。若手投手陣の切磋琢磨（せっさたくま）にも期待し、最後に日本一となった２０１２年以来の「２ケタ勝利カ