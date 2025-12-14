日本ハムの水谷瞬外野手（２４）が１３日、札幌市内でクリスマストークショーを行った。今季を振り返り、印象に残ったゲームに挙げたのは函館での２軍戦。苦しい時期の大歓声に力をもらったことを明かし、来季の活躍を誓った。１軍で本塁打を放った打席よりも、印象に残る１打席だった。５月１７日、イースタン・リーグの楽天戦（函館）。３点を追う延長１１回、代打で中前適時打を放ち、逆転サヨナラ勝ちにつなげた。「抹消さ