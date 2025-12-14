◆ノルディックスキー・名寄ピヤシリジャンプ大会 （１３日、名寄・ピヤシリシャンツェ＝ヒルサイズ１００メートル、Ｋ点９０メートル）女子は、今年４月に女子選手として初めて雪印メグミルクに入社した一戸くる実（２１）が、１、２回目ともにトップの飛距離をマークし、３年ぶりの頂点に立った。男子は、栗田力樹（２７）＝ＣＯＯＴＳＳＣ＝が初優勝。余市町出身の藤田慎之介（２５）＝ＦａｒｍＦｕｊｉｔａ＝が道勢最高