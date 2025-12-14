映画「パルプ・フィクション」などで知られる米俳優のピーター・グリーンさんが１２日（日本時間１３日）に米ニューヨーク市内で亡くなったことが分かった。マネジャーによって確認された。６０歳だった。最初にニューヨーク・デイリー・ニュース紙が報じた。米メディア報道によるとグリーンさんがローワー・イースト・サイドの自宅アパートメントから２４時間以上音楽が流れていたため、近隣住民からの通報で警察が安否確認が