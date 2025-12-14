《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽8R…エクリプスルバン（発走直後＝つまずいて落馬）【過怠金】▽1R…和田勇師1万円（登録服色を使用できなかった）▽6R…石田5万円（発走後内斜行）【戒告】▽1R…小林美（発走後内斜行）▽10R…木幡巧（直線外斜行）▽11R…戸崎（直線外斜行）