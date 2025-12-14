【ワシントン共同】ロイター通信によると、米首都ワシントン近郊のダレス国際空港発羽田行きのユナイテッド航空803便が13日、離陸直後に空港に引き返した。片方のエンジン故障に対処するため。負傷者の報告はないとしている。