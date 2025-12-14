2024年に開催されたアジアカップで、準優勝という大躍進を見せたヨルダンは、勢いそのままに北中米ワールドカップで初めて出場権を勝ち取った。だが、開幕を半年後に控え、チームに激震が走っている。12月12日に行われたアラブカップ準々決勝のイラク戦（１−０）で、エースのヤザン・アル・ナイマトが大怪我を負ったのだ。アラブメディア『KOOORA』は、「ヨルダンサッカー協会は、検査の結果、前十字靭帯断裂と発表した」と