ラ・リーガ第16節が13日に行われ、バルセロナとオサスナが対戦した。首位を走るバルセロナはリーグ戦6連勝と勢いに乗っており、前節終了時点で2位レアル・マドリードとの勝ち点差を「4」としている。この差をさらに広げるため、ホームで着実に勝ち点を積み上げたいところだ。敵地に乗り込んだオサスナは、ここまでリーグ戦15試合を戦って4勝3分け8敗のリーグ15位につけている。強敵との対戦となるが、リーグ戦連勝を達成でき