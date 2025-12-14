新潟アルビレックスBBは13日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で香川を76―64で下して今季3度目の4連勝を決めた。開幕カードで2連敗を喫した強敵対策として用意してきたゾーンディフェンスがはまり、攻撃では共にPFのユージーン・フェルプス（35）が13得点13リバウンド、B・J・マックも13得点と躍動。14日も勝利し、5連勝で年内のホーム最終戦を締める。年内最後のホームでの2連戦で、今季開幕カードで2連敗を喫した2位・香川と