天皇杯・皇后杯JVA全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドは13日、東京体育館で行われ、SVリーグ男子の東レ静岡が5大会連続の8強入りを決めた。初戦の3回戦でVリーグのアイシンにストレート勝ち。苦しんだ第1セット終盤に2枚代えで登場したOP重藤トビアス赳（24）が、ライトから連続アタックを決めるなど逆転に成功。早大の後輩のOH山田大貴（24＝清水桜が丘出）も奮起して勝利に貢献したたった数分間のプレーでも十