自民党と日本維新の会による連立政権が１０月に発足した。公明党が自民との連立解消を決めたことを受け、自民は新たに維新と連立を組んだ。主張の異なる政党同士が国会で連携する「連立政権」はなぜ必要なのか。政権運営に「半身」の日本維新の会連立政権は、複数の政党が連合して政権を運営することだ。日本では衆参両院のどちらかで与党が過半数を失った際に採用されることがほとんどだ。与党が少数の場合、予算案や法案ごと