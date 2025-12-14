イスラエルによる軍事行動で、パレスチナ自治区ガザの住民の犠牲者は７万人を超えた。空爆などによって廃虚と化した街は見るに堪えない。再建途上にあるシリアでも人道危機が続いている。平和外交を柱に掲げる日本は、中東の惨状を放置せず、支援の強化に乗り出すべきだ。まずはガザの停戦を確実なものとするため、外交努力を尽くす必要がある。シリアを含め、国際機関を通じた食料や医薬品の提供を急ぎたい。国連などで各