オンラインカジノで賭博をしたとして、未成年者が相次いで摘発されている。若者はギャンブル依存症になりやすい。カジノとの接点を断ち、子供らを守らねばならない。警視庁は２月以降、１０都府県に住む１３〜２１歳の１５人を常習賭博などの容疑で書類送検、もしくは児童相談所に通告した。いずれも暗号資産を使ってオンラインカジノで賭博をした疑いがある。１５人のうち９人は中高生で、このうち中学１年男子のスマートフ