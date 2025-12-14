東京六大学野球連盟は13日、社会連携アクション「野球部グラウンドから広がる子どもたちの未来」を実施し、初日は法大、明大、立大の練習場を小学生に開放した。オリックスなどで内野手としてプレーした法大・大島公一監督は子供たちと触れ合った選手に目を細め「野球振興や普及に対し、学生の試みが野球人気の救世主になるかもしれない」と期待した。