東都大学野球リーグの青学大は13日、リーグ6連覇と明治神宮大会連覇の祝賀会を都内で開催した。河原井正雄前監督ら多くのアマ球界関係者が参加し、OBのレッドソックス・吉田、ロッテ・西川は映像メッセージで登場。中日からドラフト1位指名を受けた右腕・中西は「先のことを考えずに目の前の試合を全力で頑張れば、いい結果になる」と後輩たちの連覇継続に期待した。エース右腕・鈴木とともに来秋ドラフト1位候補に挙がる