読売新聞社は、９〜１０月、皇室に関する全国世論調査（郵送方式）を実施した。天皇の皇位継承などを定めている皇室典範を改正して、女性の天皇を認めることに、「賛成」と答えた人は６９％に上り、「どちらともいえない」が２４％、「反対」は７％にとどまった。将来、皇位継承が難しくなる不安を「感じる」は６８％で、「感じない」の３１％を上回った。郵送方式では、女性天皇についての質問を２０１８年、２０年、２２年に