経済産業省は、地域住民の生活に欠かせない小売りや交通、物流などの「エッセンシャルサービス（ＥＳ）」の維持に向け、事業者に対する新たな支援策を導入する方針を固めた。２０２６年中にも、事業の効率化などに取り組む事業者を国が認定し、金融支援を受けやすくする制度を始める。経産省は１６日に開く有識者検討会に新制度の具体案を示し、来年の通常国会に産業競争力強化法の改正案の提出を目指す。新制度では、国から