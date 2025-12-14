◇明治安田J1昇格プレーオフ決勝千葉1−0徳島（2025年12月13日千葉市・フクダ電子アリーナ）千葉（J2・3位）がホームで徳島（同4位）を1―0で破り、水戸、長崎に続くJ1昇格を決めた。09年以来の復帰で、17年ぶりは過去最長ブランク。決勝で敗れた過去2度を含め、最多6度目のPO挑戦で悲願の返り咲きを果たした。来年2月開幕の百年構想リーグと秋春制移行元年の26〜27年に、J発足時に加盟した“オリジナル10”が05年以来21年