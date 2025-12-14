３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが１３日、都内でイベント「ＭＧＡＭＡＧＩＣＡＬ１０ＹＥＡＲＳＳＰＥＣＩＡＬＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡＶＩＥＷＩＮＧＥＮＣＯＲＥ」の舞台あいさつを行い、来年１月１日からの「フェーズ３」を語った。ボーカルの大森元貴（２９）は「ライブやりたいっすよね。これまで『フェーズ２』でもたくさんやっていましたけど。来年はファンクラブも１０周年