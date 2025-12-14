新日本プロレス「ワールドタッグリーグ」決勝戦（１４日、熊本）でザック・セイバーJr.（３８）、大岩陵平（２７）組と激突する辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組が、１３日の公開記者会見で優勝宣言を繰り出した。新世代のツートップとして団体の先頭を走り続けてきた２人は、Ａブロックを２位で通過。準決勝（１２日、鹿児島）ではＩＷＧＰタッグ王者のＹｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲを撃破し、決勝戦に駒を進めた