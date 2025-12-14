阪神・村上頌樹投手が、ＭＬＢ挑戦の意向を表明した、チームメートへの思いを明かした。１３日に行われた契約更改交渉で、３倍弱となる２億３０００万円の大幅増俸を勝ち取った村上は「大智さんよりちょっと（上に）行かせていただきました」と、前日１２日に年俸２億円で契約を更改したチームのリリーフエース・石井大智投手の名を挙げてニヤリ。「誰が見てもすごいピッチャーですしね。僕もああいう球を投げられるように頑張