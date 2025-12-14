オリックスに楽しみな新人が加わった。１０月のドラフトでは育成枠を含め、１１人を指名。支配下７人のうち５人が高校生で、３１日付で退任する湊通夫球団社長（６３）や福良淳一ＧＭ（６５）が「ワクワクプランです」と口をそろえた。ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。第１回では上位指名された３人を取り上げ、ドラフト３位の佐藤龍月(りゅうが)投手（１８）は藤川、森陽と共闘