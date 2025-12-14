阪神・投手（２７）が１３日、兵庫・西宮市の球団事務所で、年俸８０００万円から約２・９倍の２億３０００万円でサインした。１億５０００万円増は０８年オフの藤川球児（４億円）、２２年オフの青柳晃洋（２億４０００万円）の１億２０００万円増を超え、球団投手歴代最高のアップ額。「本当にいい評価をしていただいた。ローテを守れて良かった」と頬を緩めた。自身初の開幕投手から始まった今季は１４勝（４敗）、勝率７割