西武・山田陽翔投手（２１）が１３日、将来的な「ゴールデングラブ賞」獲得へ強い意欲を見せた。７日に都内で行われた「パテレアワード２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙプロ野球ファンスターズリーグ」に参加。６月１２日・阪神戦（ベルーナＤ）の８回１死満塁、カウント１―０からサインプレーで一塁にけん制し、一塁走者からアウトを奪ったプレーが評価され、「パテレ的新人大賞」を受賞した。この時送球を受けた一塁手