ブンデスリーガ 25/26の第14節 レーバークーゼンとケルンの試合が、12月14日02:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マリク・ティルマン（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ルカ・バル