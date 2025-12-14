ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は12日が水面状況悪化のため中止、順延。13日、5日目の11、12Rで準優勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦出場メンバーが決定した。準優勝戦2番は共に逃げ決着。12Rを制した竹下がファイナル1号艇をつかんだ。相棒の28号機は5月の初下ろしから優出ゼロ。連対率も26％と低いが、最大限のパワーを引き出した。今回が初の優勝戦1枠。「準優はプ